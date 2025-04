Amica.it - Il nuovo lob di Demi Moore: addio alla lunghissima chioma

Eravamo abituati a vederla con lanera sciolta sulla schiena, una parte fondamentale del suo stile tanto quanto abiti e accessori. Adesso peròha deciso, inaspettatamente, di tagliare i capelli: l’attrice 62enne, dopo la delusione per l’Oscar sfiorato, ha cambiato look e si è mostrata su Instagram con un taglio che le arriva all’altezza delle spalle.Iltaglio di capelli diLa star ha condiviso su Instagram una foto e un video sul set di Landman, la serie drammatica in onda su Amazon Prime che ha debuttato a novembre 2024 e che racconta la faida tra ricchi proprietari terrieri e petrolieri in Texas.interpreta Cami Miller, la moglie di un proprietario di una società petrolifera, e di recente la seconda stagione è stata rinnovata e gli attori sono stati richiamati sul set.