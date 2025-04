Bankitalia taglia stime Pil 2025 +05% 2026 +09% 2027 +07%

2026 e dello 0,7% nel 2027. Peraltro questi dati utilizzano la metodologia condivisa a livello di Eurosistema delle banche centrali su dati destagionalizzati e corretti per il numero di giornate lavorative. Senza questa correzione, puntualizza Bankitalia con un comunicato, il Pil crescerebbe dello 0,5 per cento nel 2025, dello 0,9 per cento nel 2026 e dello 0,7 per cento nel 2027. Nelle precedenti previsioni, risalenti a dicembre, Bankitalia indicava una crescita 2025 allo 0,8%, guardando ai dati corretti per stagionalità e giornate lavorative, un più 1,1% sul 2026 e un più 0,9% sul 2027. Leggi su Ildenaro.it Roma, 4 apr. (askanews) – La Banca d’Italia ha consistentemente rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica nella Penisola. Ora indica una espansione del Pil dello 0,6% quest’anno, dello 0,8% nele dello 0,7% nel. Peraltro questi dati utilizzano la metodologia condivisa a livello di Eurosistema delle banche centrali su dati destagionalizzati e corretti per il numero di giornate lavorative. Senza questa correzione, puntualizzacon un comunicato, il Pil crescerebbe dello 0,5 per cento nel, dello 0,9 per cento nele dello 0,7 per cento nel. Nelle precedenti previsioni, risalenti a dicembre,indicava una crescitaallo 0,8%, guardando ai dati corretti per stagionalità e giornate lavorative, un più 1,1% sule un più 0,9% sul

