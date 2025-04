Fuga dei cervelli il papà ricercatore scrive a Mattarella | Mio figlio in Danimarca per sfuggire all’Italia che umilia i giovani

"Le scrivo come ricercatore italiano, ma soprattutto come padre di un giovane neolaureato". Con queste parole, Fabio Di Felice, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e membro della Federazione Gilda Unams, ha inviato una lettera al presidente Sergio Mattarella.L'articolo Fuga dei cervelli, il papà ricercatore scrive a Mattarella: "Mio figlio in Danimarca per sfuggire all'Italia che umilia i giovani" .

