Juventusnews24.com - Osimhen Juve: l’ultima mossa del Napoli non lascia dubbi sul futuro dell’attaccante. Questa è la posizione del club azzurro!

di RedazionentusNews24: ladelnonper l'attaccante nigeriano. Ecco ladel!Come riportato da Il Mattino, il ds delGiovanni Manna avrebbe architettato una spedizione a Londra nelle ultime ore per ascoltare le offerte di Manchester United e Chelsea per Victor.75 milioni di euro la richiesta degli azzurri perr partire l'attaccante nigeriano, instagione in prestito al Galatasaray. Su di lui c'è anche il calciomercato, ma l'intenzione delpartenopeo è quella di cedere il giocatore in Premier League piuttosto che ai rivali bianconeri