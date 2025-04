Le bufale sulla condanna di Marine Le Pen

condanna in primo grado di Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, sui social stanno circolando alcune narrazioni fuorvianti che mettono in dubbio la legittimità del procedimento e minimizzano la gravità dei fatti, omettendo elementi fondamentali e ignorando anni di indagini giudiziarie. Per chi ha frettaSi sostiene che l’Ufficio europeo antifrode (OLAF) avrebbe iniziato le indagini «proprio l’anno in cui Le Pen iniziò il mandato da europarlamentare». Queste iniziarono nel 2014, mentre Le Pen era già parlamentare dal 2004 e rieletta nel 2014.Si sostiene che Le Pen fosse a conoscenza delle indagini dal 2014, ma non risulta affatto. La notifica dell’OLAF venne data solo a conclusione delle indagini nel 2016, iniziate nel 2015. Marine Le Pen lasciò il suo ruolo da europarlamentare nel 2017, in quanto eletta in Francia. Leggi su Open.online Dopo lain primo grado diLe Pen per appropriazione indebita di fondi europei, sui social stanno circolando alcune narrazioni fuorvianti che mettono in dubbio la legittimità del procedimento e minimizzano la gravità dei fatti, omettendo elementi fondamentali e ignorando anni di indagini giudiziarie. Per chi ha frettaSi sostiene che l’Ufficio europeo antifrode (OLAF) avrebbe iniziato le indagini «proprio l’anno in cui Le Pen iniziò il mandato da europarlamentare». Queste iniziarono nel 2014, mentre Le Pen era già parlamentare dal 2004 e rieletta nel 2014.Si sostiene che Le Pen fosse a conoscenza delle indagini dal 2014, ma non risulta affatto. La notifica dell’OLAF venne data solo a conclusione delle indagini nel 2016, iniziate nel 2015.Le Pen lasciò il suo ruolo da europarlamentare nel 2017, in quanto eletta in Francia.

