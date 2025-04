Sanità 4 0 un’App per i pazienti pediatrici | al Gemelli l’IA si sposa con l’Art Therapy

Leggi su Ildenaro.it

Una app che, unendo intelligenza artificiale e art, consenta aidel Policlinico Universitario Agostinodi Roma di dare sfogo alla propria immaginazione ed esprimere le emozioni. L’applicazione è frutto della collaborazione tra Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIRCCS, Saatchi&Saatchi Italia e Fondazione Pfizer. “Abbiamo creato un’interfaccia utilizzando icone facili da riconoscere: i bambini e i ragazzi, in base alla loro ispirazione e stato d’animo possono sceglierne cinque e generare un’immagine”, spiegano Manuel Musilli e Leonardo Cotti, direttori creativi di Saatchi&Saatchi Italia. “Siamo felici di essere parte attiva in un progetto in cui la tecnologia è al servizio dell’espressione creativa dei bambini e dei ragazzi che convivono con patologie complesse”.