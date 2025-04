Alleanza delle mafie in Lombardia la Dda di Milano chiede il processo per 143 persone dell’inchiesta Hydra

Milano Marcello Viola e i pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane hanno chiesto il processo per 143 persone indagate nel procedimento “Hydra”. L’inchiesta, condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo, ipotizza un'”Alleanza” tra esponenti di cosa nostra, camorra e ‘ndrangheta in Lombardia.Secondo gli inquirenti della Dda milanese, “i vertici di ciascuna delle tre componenti mafiose” avrebbero contribuito a creare un “sistema mafioso lombardo”. Tra gli imputati per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio, che dovrà essere vagliato da un giudice per l’udienza preliminare in una maxi udienza, anche Paolo Aurelio Errante Parrino, in carcere dal 28 gennaio scorso e legato al mandamento di Castelvetrano (Trapani), quello di Matteo Messina Denaro. Ilfattoquotidiano.it - Alleanza delle mafie in Lombardia, la Dda di Milano chiede il processo per 143 persone dell’inchiesta Hydra Leggi su Ilfattoquotidiano.it A poco più di un mese dalla poderosa chiusura indagine, il procuratore diMarcello Viola e i pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane hanno chiesto ilper 143indagate nel procedimento “”. L’inchiesta, condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo, ipotizza un'”” tra esponenti di cosa nostra, camorra e ‘ndrangheta in.Secondo gli inquirenti della Dda milanese, “i vertici di ciascunatre componenti mafiose” avrebbero contribuito a creare un “sistema mafioso lombardo”. Tra gli imputati per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio, che dovrà essere vagliato da un giudice per l’udienza preliminare in una maxi udienza, anche Paolo Aurelio Errante Parrino, in carcere dal 28 gennaio scorso e legato al mandamento di Castelvetrano (Trapani), quello di Matteo Messina Denaro.

Alleanza delle mafie in Lombardia, la Dda di Milano chiede il processo per 143 persone dell’inchiesta Hydra - A poco più di un mese dalla poderosa chiusura indagine, il procuratore di Milano Marcello Viola e i pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane hanno chiesto il processo per 143 persone indagate nel pro ... (ilfattoquotidiano.it)

'Alleanza delle mafie', Dda Milano chiede processo per 143 - Il procuratore di Milano Marcello Viola e i pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane hanno chiesto il processo per 143 persone, dopo la chiusura della maxi inchiesta "Hydra", condotta dai carabinieri ... (ansa.it)

"Alleanza delle mafie", la Dda di Milano chiede il processo per 143 persone - Inchiesta “Hydra”, chiesto il processo per 143 imputati: "Sistema mafioso lombardo" con Cosa nostra, camorra e 'ndrangheta ... (affaritaliani.it)