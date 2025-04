Ilaria Sula le parole assurde dell’ex | Ho avuto un raptus l’ho uccisa per gelosia ma l’amavo

Il corpo della studentessa scomparsa lo scorso 25 marzo era all'interno di una valigia in un bosco di Poli. Fermato l'ex ragazzo, che avrebbe confessato di averla uccisa con alcune coltellate. Le indagini si concentrano sulla possibilità che il 23enne possa essere stato aiutato a pulire la presunta scena del delitto e a trasportare il corpo

