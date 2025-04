Belen Rodriguez torna il sereno con Antonino Spinalbese | paparazzati insieme e il gesto di lei

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è tornato il sereno: "Come se si fossero conosciuti una seconda volta".

Belen Rodriguez torna in tv e punge Stefano De Martino: “Chiusa in casa per mesi”.

Totti e Noemi scacciano la crisi, Wanda torna da L-Gante, Belen e le confessioni sui suoi ex.

Belen Rodriguez in auto con Stefano De Martino: "Il clima tra loro non è mai stato così sereno".

Belen Rodriguez: "Con De Martino avevamo superato la crisi del settimo anno. Oggi mi sento una donna diversa".

Belen paparazzata con Stefano De Martino: è tornato il sereno?.