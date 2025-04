Secoloditalia.it - Trump avvia la fase due: dopo i dazi, la trattativa. «Telefonata molto proficua con il Vietnam…»

Donaldha reso noto su Truth di aver avuto una «con To Lam», segretario generale del Partito Comunista del Vietnam, il quale «mi ha detto che il Vietnam vuole ridurre le sue tariffe a zero se riuscirà a trovare un accordo con gli Stati Uniti». Iimposti daad Hanoi, la cui entrata in vigore è fissata per il 9 aprile, sono fra quelli più elevati nella lista dei Paesi colpiti: Washington li ha fissati al 46%, più penalizzanti sono solo quelli decretati per il Laos, al 48%, e per la Cambogia, al 49%.lasuicon il VietnamL’amministrazioneha calcolato che le esportazioni statunitensi verso il mercato vietnamita sono soggette a un’aliquota tariffaria del 90%, e la tariffa così elevata ha già appesantito la manipolazione della valuta e le barriere commerciali.