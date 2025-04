Giro delle Fiandre 2025 | tutti gli italiani in gara Mozzato sogna un altro piazzamento di rango

delle più grandi corse del panorama ciclistico internazionale, il Giro delle Fiandre. La classica belga andrà in scena domenica 6 aprile 2025 con un percorso che, come sempre, sarà duro e spettacolare. L’edizione del 2024 fu conquistata da Mathieu Van der Poel che sorprese tutti con una fuga solitaria.Tante squadre prenderanno parte alla corsa ma nessuna di queste sarà italiana. L’Italia si affiderà a Luca Mozzato (Arkea B&B Hotels), secondo lo scorso anno alle spalle del campione olandese. L’azzurro cercherà di bissare la prestazione passata contando sulla maggiore esperienza acquisita. Altra speranza italiana è sicuramente Filippo Ganna (Ineos Greandiers) che ha dimostrato il suo valore nelle precedenti classiche. Non ci sarà Alberto Bettiol (XDS Astana Team), campione nel 2019, che salterà il Giro delle Fiandre a causa di una infezione polmonare. Oasport.it - Giro delle Fiandre 2025: tutti gli italiani in gara. Mozzato sogna un altro piazzamento di rango Leggi su Oasport.it Si avvicina l’appuntamento con unapiù grandi corse del panorama ciclistico internazionale, il. La classica belga andrà in scena domenica 6 aprilecon un percorso che, come sempre, sarà duro e spettacolare. L’edizione del 2024 fu conquistata da Mathieu Van der Poel che sorpresecon una fuga solitaria.Tante squadre prenderanno parte alla corsa ma nessuna di queste sarà italiana. L’Italia si affiderà a Luca(Arkea B&B Hotels), secondo lo scorso anno alle spalle del campione olandese. L’azzurro cercherà di bissare la prestazione passata contando sulla maggiore esperienza acquisita. Altra speranza italiana è sicuramente Filippo Ganna (Ineos Greandiers) che ha dimostrato il suo valore nelle precedenti classiche. Non ci sarà Alberto Bettiol (XDS Astana Team), campione nel 2019, che salterà ila causa di una infezione polmonare.

