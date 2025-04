Milan il rebus allenatore si stringe | Conte in cima ma non è l’unico nome

Milan è pronto a voltare pagina e lo farà affidandosi a un allenatore italiano. Conte il preferito, ma non è l'unico Pianetamilan.it - Milan, il rebus allenatore si stringe: Conte in cima, ma non è l’unico nome Leggi su Pianetamilan.it Ilè pronto a voltare pagina e lo farà affidandosi a unitaliano.il preferito, ma non è l'unico

Milan, il rebus allenatore si stringe: Conte in cima, ma non è l’unico nome. Roma, il rebus allenatore continua: spunta un'ipotesi dall'Arabia. La Gazzetta in apertura sul Milan: "Rebus Ibra. Tecnico e ds saranno due italiani". Roma, rebus allenatore | Camelio ? “L’hanno già preso. Gasperini? Non lo escludo”. Milan, il terzino è un rebus: da Hernandez a Jimenez e Walker, la situazione | CM.IT. Crisi Roma, il rebus allenatore: De Rossi fuori dai piani, Friedkin guarda a Montella e Potter. Ne parlano su altre fonti

Milan, niente Paratici: che caos nella scelta del direttore sportivo - La trattativa con l'ex dirigente della Juventus salta: divergenze sulla situazione con la giustizia sportiva e penale. Ora torna d'attualità il nome di Igli Tare che rischia di essere una seconda opzi ... (panorama.it)

Leao via dal Milan per dire sì a un’altra big di Serie A: “l’annuncio” è da brividi, ecco la condizione per un addio clamoroso - Leao via dal Milan per dire sì a un'altra big di Serie A. Il noto esperto di mercato ha rivelato le condizioni per un addio clamoroso. Al Milan sono ufficialmente iniziate le grandi manovre per il fut ... (msn.com)

De Zerbi, rottura con lo spogliatoio a Marsiglia. E il Milan si avvicina - L'ex tecnico del Sassuolo è il primo nome per succedere a Conceicao Roberto De Zerbi è in pole position per la panchina del Milan. Il tecnico italiano, già passato per la Serie A con Benevento e sopra ... (msn.com)