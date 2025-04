Quotidiano.net - The Couple, Irma e Lucia Testa nuove concorrenti. E Spinalbese...

Leggi su Quotidiano.net

Cast quasi al completo per The, il reality game in onda da lunedì 7 aprile su Canale 5. In attesa di capire con chi Antoninoe Laura Maddaloni parteciperanno al programma condotto da Ilary Blasi, ecco l’ufficializzazione di una nuova coppia. Ovvero la quinta delle otto totali in gara. Dopo le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, i coniugi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo e gli ex fidanzati Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, ecco altre due sorelle:. Due donne forti e combattive, che non hanno timore a gettarsi nella mischia. La campionessa del mondo - e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo - di pugilato, infatti, è salita sul ring la prima volta proprio per emulare la sorella. Di due anni più grande, è stata lei la prima in famiglia a praticare questo sport.