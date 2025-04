Lapresse.it - Dl sicurezza, scontri al sit-in a Roma. Cariche delle forze dell’ordine

Momenti di tensione al Pantheon, dove è in corso un sit-in contro il decreto. In piazza della Rotonda gli attivisti della Rete No ddl-A pieno regime. Poco dopo le 18.30, un gruppo di manifestanti si è mosso in direzione di palazzo Chigi, provando a forzare il blocco. Dopo 15 minuti di tensione e lanci di bottiglie, gli agenti hanno caricato utilizzando gli scudi antisommossa. Poi i manifestanti sono tornati al centro della piazza.Le parole della premier Meloni“Prevederemo una specifica tutela legale a favore del personale del comparto difesa,e soccorso pubblico. I nostri agenti di polizia e i nostri militari che dovessero essere indagati o imputati per fatti inerenti al servizio potranno continuare a lavorare e lo Stato sosterrà le loro spese legali, fino ad un massimo di diecimila euro per ogni fase del procedimento.