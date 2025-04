Meloni sui dazi di Trump | Panico e allarmismo ora fanno più danni Ecco perché l’impatto per l’Italia può essere affrontabile

Leggi su Open.online

«Niente» è il mantra della premier Giorgiache in Consiglio dei ministri ha commentato la decisione di Donalddi introdurre ireciproci. «Difficile stimare oradelle misure» decise dalla Casa Bianca, ha detto la premier, che ha ribadito quanto sia necessario ora mantenere la «discussione alla sua reale dimensione». E cioè di cauta certezza che comunque«ha tutte le carte in regole per superare» una sfida che indubbiamente si presenta «complessa». Quel che conta, secondo la premier, è di evitare, «che possono causareben maggiori di quelli strettamente connessi con i».Palazzo Chigi ha intenzione di organizzare per lunedì prossimo un vertice di governo con i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. E poi il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, quello del Made in Italy, Adolfo Urso, dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e delle Politiche europee Foti.