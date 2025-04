Kraven il cacciatore Hey Joe Familia Bones and All Vangelo secondo Maria e i voti homevideo di marzo 2025

marzo 2025 con le recensioni di Kraven Il cacciatore, Hey Joe, Familia, Bones and all, Vangelo secondo Maria, Leggere Lolita a Teheran, L'ultima settimana di settembre, La storia del Frank e della Nina, L'amore e altre seghe mentali. Oltre ad altre uscite di maggior impatto che sono stati già oggetto di nostri approfondimenti come i blu-ray di Giurato numero 2, Wicked e Oceania 2, e il 4K UHD di Napoli-New York, solo per citarne alcuni, il marzo 2025 ha offerto in ambito homevideo molte altre uscite interessanti, ghiotte occasioni per scoprire o anche rivedere film da non perdere. A partire da Kraven il cacciatore, ennesimo film Marvel che vede protagonista Aaron Taylor-Johnson, per poi passare al curioso Hey Joe con James Franco sbarcato a Napoli, e all'intenso Familia, tratto da una storia vera e premiato a Venezia. Movieplayer.it - Kraven il cacciatore, Hey Joe, Familia, Bones and All, Vangelo secondo Maria e i voti homevideo di marzo 2025 Leggi su Movieplayer.it Le uscite 4K UHD, Blu-ray e DVD dicon le recensioni diIl, Hey Joe,and all,, Leggere Lolita a Teheran, L'ultima settimana di settembre, La storia del Frank e della Nina, L'amore e altre seghe mentali. Oltre ad altre uscite di maggior impatto che sono stati già oggetto di nostri approfondimenti come i blu-ray di Giurato numero 2, Wicked e Oceania 2, e il 4K UHD di Napoli-New York, solo per citarne alcuni, ilha offerto in ambitomolte altre uscite interessanti, ghiotte occasioni per scoprire o anche rivedere film da non perdere. A partire dail, ennesimo film Marvel che vede protagonista Aaron Taylor-Johnson, per poi passare al curioso Hey Joe con James Franco sbarcato a Napoli, e all'intenso, tratto da una storia vera e premiato a Venezia.

