Follemente di Paolo Genovese potrebbe ricevere dei remake internazionali

Paolo Genovese ha fatto di nuovo centro con la sua nuova commedia "Follemente", destinata a raggiungere il mercato globale dopo aver riscosso un enorme successo nel nostro paese. Il film racconta il primo appuntamento tra un uomo e una donna a Roma e ci mostra tutte le voci che vivono nei loro cervelli, che oscillano tra imbarazzo e risate, ciascuna interpretata da un attore diverso. La commedia romantica ha totalizzato più di 2 milioni di biglietti venduti e incassato più di 18 milioni al botteghino dalla sua uscita il 20 febbraio distribuito da 01 Distribution di RAI Cinema. Genovese ha scritto la sceneggiatura insieme a Isabella Aguilar, Lucia Calamaro, Paolo Costella e Flaminia Gressi. "Stiamo ricevendo richieste di remake da tutto il mondo", racconta la produttrice Raffaella Leone a Variety.

