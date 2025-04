Verso Pisa-Cosenza Inzaghi | Troppa euforia | sono preoccupato Tramoni non ci sarà

Pisa, 4 APRILE – Occasione ghiottissima. Siamo agli sgoccioli. E con un successo, in attesa dello Spezia il vantaggio sarebbe di undici punti. Oltre 10mila cinquecento persone attese all'Arena per Pisa-Modena. Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita.SULLA SETTIMANA – "La squadra sta bene, ma vedo molta euforia. Mi preoccupa molto. Potrebbe essere lo sbaglio più grande. euforia ovviamente all'esterno: i ragazzi son ben consci che chi non è concentrato non giocherà. Dobbiamo estraniarci da tutti. Dopo la sconfitta di La Spezia sembravamo perduti, mentre oggi sembra fatta. È il gioco delle parti, ma non ci deve trovare impreparati. Non abbiamo fatto assolutamente nulla. Sicuramente siamo ai playoff, abbiamo conquistato la nostra gente, per il resto nulla è fatto.

