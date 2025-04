Danimarca-Italia quando la prossima partita di Nations League di calcio femminile | programma orario tv

Italiana di calcio femminile tornerà in campo per il quarto impegno del Gruppo 4 della Nations League. Le azzurre, dopo aver affrontato la Svezia, saranno chiamate a un'altra sfida complicata sul rettangolo verde di Herning contro la Danimarca e cercheranno di riscattare la sconfitta interna a La Spezia subìta contro le danesi.Sono 29 le calciatrici convocate dal CT Andrea Soncin per questo nuovo impegno: le principali novità sono rappresentate dal portiere del Genoa Camilla Forcinella, che finora aveva partecipato solo a uno stage, e dal rientro in gruppo di Cecilia Salvai, assente dal 4-0 sulla Finlandia del luglio scorso che regalò all'Italia la qualificazione agli Europei di quest'anno. Insieme al difensore della Juventus si rivede anche la centrocampista della Lazio Flaminia Simonetti, che non vestiva la maglia della Nazionale da quasi due anni, oltre ad Angelica Soffia, Eleonora Goldoni ed Eva Schatzer, assenti nel raduno di febbraio.

