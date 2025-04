Napoli sorpresi con la droga | in 24 ore arrestate quattro persone

Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto quattro persone.Nello specifico, gli agenti del Commissariati Vicaria-Mercato, San Carlo-Arena, Ponticelli e Vasto- Arenaccia hanno tratto in arresto rispettivamente un 33enne rumeno, due napoletani, di cui una 62enne ed un 38enne, ed un 19enne dominicano, tutti con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.In particolare, i poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all'uopo predisposti, hanno sorpreso il 33enne nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente e hanno avuto contezza dell'attività di spaccio che lo stesso aveva posto in essere nella zona di Porta Capuana.

