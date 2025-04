Sbircialanotizia.it - Bari, soccorritrice del 118 morta in un incidente: prete indagato per omissione di soccorso

Leggi su Sbircialanotizia.it

Svolta nelle indagini sulla morte della 32enne Fabiana Chiarappa,mercoledì 2 aprile in uncon la sua moto nel Barese.un sacerdote per omicidio stradale edi soccorso. Il, a bordo di un’auto, avrebbe urtato la moto e non si sarebbe fermato.del 118 in servizio alla postazione di . L'articolodel 118in unperdiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.