Sms mail e falsi siti Inps | ecco come funzionano la truffa online e la clonazione dello Spid

Milano, 4 aprile 2025 - Ancora truffema anche tradizionali via sms utilizzandotrappola il nome dell’, l’Istituto nazionale della previdenza Sociale per rubare dati personali. Laovviamente è diffusa a livello nazionale ma tantissime solo le potenziali vittiime in Lombardia. Il meccanismo “Le false comunicazioni, inviate tramite Sms, ma anche su posta elettronica - spiegano gli esperti del Commissariato di Polizia- invitano ad aggiornare il profilo su un sito fraudolento, che riproduce nell’aspetto la piattaforma ufficiale dell’, dove si chiede di inserire dati anagrafici, codice Iban, documenti d’identità, buste paga e in alcuni casi anche un selfie o un breve video che riprenda il volto.” 33dominiUnadiffusa tanto che ill Cert-Agid, l’Agenzia per l’Italia Digitale, solo a marzo ha individuato 33dominiutilizzati per carpire documenti d’identità.