Quotidiano.net - Scontri a Roma: manifestanti e forze dell'ordine in tensione al Pantheon

Leggi su Quotidiano.net

trae iin piazza delcontro il decreto sicurezza. Lehanno respinto iche cercavano di forzare il blocco verso palazzo Chigi dopo avere lanciatoe bottiglie. Dopo i momenti dicon le, un gruppo di, tra cui molti gruppi di studenti, sta procedendo in corteo dietro il, in via di Santa Chiara. Al grido "lotta oltranza contro ddl 1660" e "assassini", gli studenti vorrebbero dirigersi verso largo Chigi. Lehanno quindi bloccato il passaggio su piazzaa Minerva. Quanto alle precedenti tensioni fonti di polizia sottolineano che dopo circa 15 minuti isono stati "contenuti solo con gli scudi". Il presidio in piazza delè stato organizzato dalla 'Rete Nazionale No Ddl Sicurezza' che ha chiamato a raccolta società civile, movimenti, partiti e sindacati.