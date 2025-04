Imiglioridififa.com - FC 25, Nuovo Obiettivo Live Bompastor Immortali FUT

appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominatoFUT.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!FUTCompleta le sfide per ottenere una esclusivaFUT (versione junior)! Premi non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 6Premi finale: 1x EroiFUTNon scambiab.Termina il 11 aprile Giocane 1Vinci 1 partita in qualsiasi modalità di Ultimate TeamPremio: 1x 83+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiabVincine 3Vinci 3 partite in qualsiasi modalità di Ultimate TeamPremio: 1x 84+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.Trionfo tricoloreSegna in 3 partite Squad Battles differenti allo Dilettante o superiore (o Rivals o Champions) schierando 3 oggetti giocatore francesi titolari.