Internews24.com - Mercato Inter, presentata l’offerta per Jonathan David: sguardo all’Italia per le alternative in attacco! I nomi

di Redazioneperper lein! Isul taccuino dei nerazzurriI dirigenti delsono al lavoro per rinforzare l’in vista del prossimo anno e il nome dinon è mai definitivamente scomparso dai radar. I costi per l’ingaggio e per le commissioni dell’attaccante canadese, il quale si libererà a parametro zero dal Lille a giugno, sono comunque piuttosto elevati e rendono l’operazione complicata. Tuttavia, come rivelato dal giornalista Psquale Guarro, i nerazzurri hanno presentato la propria offerta ecoca e tecnica all’entourage del calciatore, con cifre inferiori rispetto a quelle che sono le richieste iniziali. Qualora nessun club riuscisse ad accontentare il classe 2000, ecco che Ausilio e Marotta sarebbero pronti a giocarsi le proprie carte.