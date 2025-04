361magazine.com - Jessica Morlacchi farà l’opinionista? Ecco il suo desiderio

Leggi su 361magazine.com

si racconta a SuperGuidaTV: dopo la vittoria, si pensa al futuro.cosa ha dichiarato la vincitrice del grande fratelloè stata intervistata da SuperGuidaTV, dove ha raccontato inediti dettagli che riguardano la sua carriera futura. L’ex concorrente del grande fratello è riuscito a vincere l’ultima edizione che si è conclusa lunedì 31 marzo.ha portato a casa la vittoria con grazie anche all’affetto dei fan Che l’hanno supportata fin dal primo momento.Leggi anche Lorenzo Spolverato irrompe e chiarisce: “Giorni difficili”Le dichiarazioni della vincitrice del reality showa SuperGuidaTV afferma:“Mi piacerebbe molto, sarebbe stupendo. Chissà magari Alfonso mi inviterà, non lo so ma sarebbe davvero divertente anche perché quando lo vivi in prima persona poi è anche più facile entrare nelle dinamiche”.