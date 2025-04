Quando ChatGPT mente al giudice

ChatGPT. E la Corte d'Appello di Firenze se ne accorge. Ma non lo condanna. In questo episodio di Dirottare il Futuro, Giulio Coraggio analizza un caso reale che scuote il mondo legale e svela i rischi nascosti dell'uso (non controllato) dell'intelligenza artificiale. Un viaggio tra errori umani, allucinazioni algoritmiche e la responsabilità che resta – sempre – nelle mani di chi la tecnologia la usa. Un episodio da non perdere, anche per chi crede che "tanto l'ha scritto l'AI, sarà corretto". Panorama.it - Quando ChatGPT mente al giudice

