Roma Primavera Falsini | Torino squadra fisica e di corsa senza Misitano dobbiamo cambiare

squadra, pronta ad affrontare la nuova Juventus di Tudor nella prima delle 8 sfide che la separano dal termine della stagione, ma lo stesso vale anche per la Roma Primavera. In questo caso l’obiettivo è il bersaglio grosso, quello scudetto sfumato l’anno scorso in finale contro il Sassuolo e che manca ai baby giallorossi dalla stagione 2015-16. Il prossimo avversario è il Torino al Tre Fontane, domani alle 13:00, con mister Falsini che ha parlato così: “Siamo contenti della vittoria sul Bologna, abbiamo giocato una buona gara contro un avversario difficile. Un encomio ai ragazzi, soprattutto ad Almaviva e Della Rocca, hanno fatto una partita davvero importante”.Cosa aspettarsi dai granata come avversario? “Non abbiamo molte informazioni sul Torino, abbiamo visto la partita con l’Empoli. Sololaroma.it - Roma Primavera, Falsini: “Torino squadra fisica e di corsa, senza Misitano dobbiamo cambiare” Leggi su Sololaroma.it Sarà un rush finale decisamente intenso per la prima, pronta ad affrontare la nuova Juventus di Tudor nella prima delle 8 sfide che la separano dal termine della stagione, ma lo stesso vale anche per la. In questo caso l’obiettivo è il bersaglio grosso, quello scudetto sfumato l’anno scorso in finale contro il Sassuolo e che manca ai baby giallorossi dalla stagione 2015-16. Il prossimo avversario è ilal Tre Fontane, domani alle 13:00, con misterche ha parlato così: “Siamo contenti della vittoria sul Bologna, abbiamo giocato una buona gara contro un avversario difficile. Un encomio ai ragazzi, soprattutto ad Almaviva e Della Rocca, hanno fatto una partita davvero importante”.Cosa aspettarsi dai granata come avversario? “Non abbiamo molte informazioni sul, abbiamo visto la partita con l’Empoli.

Roma Primavera, Falsini: “Torino squadra fisica, sulla corsa ci daranno fastidio”. Falsini: "Con il Torino è dura. Faremo valere le nostre peculiarità". Primavera, Roma-Torino: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming. Primavera, lunedì alle 14 Torino-Roma: l'intervista a Mister Falsini. Primavera 1, Torino-Roma 2-4: la squadra di Falsini torna alla vittoria e si riprende momentaneamente il primo posto. Live Primavera, Torino-Roma: formazioni ufficiali e prepartita in diretta. Ne parlano su altre fonti

Roma Primavera, Falsini: “Torino squadra fisica, sulla corsa ci daranno fastidio” - Le parole del tecnico alla vigilia della sfida contro il Torino, in programma domani alle 13 al Tre Fontane: "Siamo contenti per la vittoria contro il Bologna, una buona gara contro un avversario diff ... (forzaroma.info)

Primavera, Roma-Torino: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming - I ragazzi di Falsini scenderanno in campo al Tre Fontane sabato alle 13 nella gara contro i granata, valevole la trentaduesima giornata di campionato ... (ilromanista.eu)

Primavera, domani visita in casa della Roma capolista - I torelli, dopo la vittoria all'esordio in panchina di Fioratti, saranno ospiti della Roma in una gara molto complicata ... (msn.com)