A che ora Cobolli-Dzumhur ATP Bucarest 2025 | programma semifinale tv streaming Hai inviato

A che ora Cobolli-Dzumhur ATP Bucarest 2025 | programma semifinale tv streaming

Domani, sabato 5 aprile, Flavio Cobolli affronterà la seconda semifinale dell'ATP250 di Bucarest sulla terra rossa rumena. L'avversario sarà il bosniaco Damir Dzumhur, che quest'oggi ha prevalso nella sfida contro lo spagnolo Pedro Martinez, visto anche il ritiro di quest'ultimo per un infortunio al ginocchio.Sulla carta, Cobolli gode dei favori del pronostico, ma dovrà fare attenzione. Dzumhur, dopo una fase di buio, è tornato su ottimi livelli e servirà una prestazione di spessore per guadagnarsi la finale domenica. Flavio, per questo, dovrà assolutamente elevare le percentuali di efficienza al servizio per centrare l'obiettivo.Nella partita odierna contro l'austriaco Filip Misolic l'azzurro è andato un po' a corrente alternata, non avendo la giusta continuità specialmente in battuta. La costanza sarà un tema del confronto di domani, considerando anche che si gioca sulla terra, superficie che richiede una preparazione atletica spiccata.

