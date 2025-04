Juventusnews24.com - Continassa Juve: -2 al match contro la Roma, su cosa ha lavorato Tudor all’antivigilia e le possibili scelte di formazione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Le ultime notizie diin vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dallaAllenamento mattutino per la squadra che si è focalizzata su situazioni di gioco su palla inattiva e ha anche svolto una serie di partitelle. Domani, mister Igorincontrerà i giornalisti all’Allianz Stadium alle ore 12:00 per presentare in conferenza stampa la sfidai giallorossi. Nel pomeriggio, invece, la squadra svolgerà l’allenamento di rifinitura prima della partenza per la Capitale.