Gianluca Vacchi a processo per i presunti abusi edilizi nella villa da 1200 mq in Costa Smeralda

Repubblica.it - Gianluca Vacchi a processo per i presunti abusi edilizi nella villa da 1200 mq in Costa Smeralda Leggi su Repubblica.it Secondo la Procura parte dell’immobile – già sequestrato – sarebbe stata realizzata in una zona sottoposta a vincolo idrogeologico. E la struttura sarebbe più ampia del progetto autorizzato. I suoi legali: “Tutto conforme”

