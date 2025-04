Lanotiziagiornale.it - Nella Striscia di Gaza continua l’escalation di Netanyahu. I raid non risparmiano scuole e ambulanze, provocando almeno 112 morti in 24 ore

Dalla ripresa delle ostilità, avvenuta il 18 marzo scorso, quello appena concluso è stato senza dubbio il giorno più nero per ladi. Infatti, nel volgere di appena 24 ore e a causa degli intensi bombardamenti da parte dell’esercito israeliano (IDF), nell’enclave palestinese hanno perso la vita112 persone, tra cui una trentina di minorenni.Di queste vittime, ben trentatré sono state registrate all’interno di altrettante-rifugio finite nel mirino dell’IDF. Strazianti le immagini che provengono dai cronisti presenti sul posto, con numerosi corpi senza vita a terra e un numero incalcolabile di feriti. “La gente cerca di andare negli ospedali pensando che non possano essere attaccati secondo il diritto internazionale. Ma nel profondo sono preoccupati. Qui non c’è niente di sicuro perché non puoi mai sapere quale edificio verrà colpito”, è quanto riporta dail cronista di Al Jazeera, Hani Mahmoud.