Secoloditalia.it - “Povera” Schlein: il Pd è al verde, lei è costretta a lanciare la colletta “ad poltronam”. Più conti, più paghi…

Un listino, un “tariffario” sulla base della cariche occupate: una“ad“, quella lanciata dalla segretaria del Pd Ellya fare icon il “rosso” dei bilanci del Pd, che già da tempo hanno costretto i responsabili delle finanze Dem a mettere in vendita le storiche sedi del Pci. Secondo la testata on line Lo Spiffero, considerata vicina al Pd, Ellyavrebbe chiesto un contributo “una tantum” a tutti gli eletti, con un livello crescente di contribuzione.Le rivelazioni de “Lo Spiffero”: Pd alchiede “una tantum”“I consiglieri di quartiere o dei municipi delle città sotto i 500 mila abitanti devono sganciare 10 euro per la tessera, mentre i loro colleghi dei Comuni sotto i 15 mila abitanti pagano lo stesso. Se sei un componente di una giunta comunale con meno di 15 mila anime, ti tocca tirar fuori 20 euro.