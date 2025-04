Justcalcio.com - “Sono un po ‘spaventato, mi mancherà”

2025-04-04 18:27:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione:È un giorno triste. Di addii. Prima è stato Kevin de Bruyne a annunciare la sua partenza da Manchester City e ora lo è Mats Julian Hummels (Bergisch Gladbach, 16-12-1988) che ha comunicato il suo ultimo ritiro.L’Internazionale tedesco, Campione del mondo in Brasile 2014appenderà gli stivali con 36 “Springs” Dopo 18 anni in cui ha attraversato Bayern (2007-09 e 2016-19), Borussia Dortmund (2009-16 e 2019-24) e Roma (2024-25). Il difensore tedesco ha giocato solo 23 minuti da quando ha firmato per Roma in estatefiniti, fino ad oggi, 78 internazionali (5 gol) con Germania e 644 partite, 47 gol e 32 assist a livello di club. Nel suo record includono anche Un totale di 14 titoli .