Inchiesta Hydra sul patto tra mafie in Lombardia | in 143 a processo c’è anche il cugino di Matteo Messina Denaro

processo per 143 persone nell'ambito dell'Inchiesta sul patto tra mafie in Lombardia. Tra loro c'è il boss Errante Parrino, legato a Matteo Messina Denaro. Leggi su Fanpage.it Il procuratore di Milano Marcello Viola e i pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane hanno chiesto ilper 143 persone nell'ambito dell'sultrain. Tra loro c'è il boss Errante Parrino, legato a

Inchiesta Hydra sul patto tra mafie in Lombardia: in 143 a processo, c’è anche il cugino di Matteo Messina Denaro - Il procuratore di Milano Marcello Viola e i pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane hanno chiesto il processo per 143 persone nell'ambito dell'inchiesta ... (fanpage.it)

L'alleanza tra mafie in Lombardia: verso il processo 143 indagati, tra cui il figlio del boss Gaetano Fidanzati - La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio delle persone coinvolte nell'inchiesta "Hydra", con cui gli inquirenti ipotizzano un accordo tra Cosa nostra, 'Ndrangeta e Camorra ... (palermotoday.it)

Inchiesta “Hydra”, l’alleanza tra mafie in Lombardia: la Dda di Milano chiede il processo per 143 persone - Il procuratore di Milano e i pm hanno chiesto il processo per 143 persone, dopo la chiusura della maxi inchiesta "Hydra", condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo, su una presunta "alleanza" ... (ilsicilia.it)