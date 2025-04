Omicidio llaria Sula l' ex risponde al gip | Non ho premeditato il delitto

Omicidio e l'occultamento di cadavere di Ilaria Sula, ha nuovamente ammesso di aver ucciso la ventiduenne. "È stato uno scatto di rabbia scatenato dalla gelosia", ha detto al giudice delle indagini preliminari, negando di aver premeditato il delitto e spiegando di aver aggredito la vittima la mattina del 26 marzo. Tgcom24.mediaset.it - Omicidio llaria Sula, l'ex risponde al gip: "Non ho premeditato il delitto" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Più di cinque ore davanti al gip per raccontare la sua versione dei fatti. Mark Samson, nell'interrogatorio di convalida del fermo per l'e l'occultamento di cadavere di Ilaria, ha nuovamente ammesso di aver ucciso la ventiduenne. "È stato uno scatto di rabbia scatenato dalla gelosia", ha detto al giudice delle indagini preliminari, negando di averile spiegando di aver aggredito la vittima la mattina del 26 marzo.

