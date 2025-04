Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-04-2025 ore 19:30

LuceverdeBuonasera dalla redazione Bentrovati cominciamo col segnalare un incidente avvenuto lungo la carreggiata interna del Raccordo Anulare ci sono i coronamenti tra ragazzi e la Salaria in direzione non proseguendo in carreggiata interna rallentamenti con code a tratti permolto intenso da Settebagni allo svincolo La Rustica è ancora sul raccordo ancora in carreggiata interna dobbiamo segnalare un altro incidente incidente avvenuto in questo all'interno della galleria dell'appia bene ci sono incolonnamenti sempre in carreggiata interna a partire dalla Prenestina fino allo svincolo per La via Ardeatina in carreggiata esterna permangono invece rallentamenti con code a tratti perintenso a partire dal bivio con laFiumicino fino allo svincolo per La via Tuscolana sul tratto Urbano dellaL'Aquila rallentamenti dalla tangenziale est via Tor Cervara mentre in tangenziale ci sono incolonnamenti tra Corso Francia e la Salaria in direzione di San Giovanni La polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente sulla via Ostiense all'altezza del raccordo anulare con le code registra una direzione di Ostia maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito