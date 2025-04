Livorno calcio e il ‘caso’ della festa promozione in C

Leggi su Corrieretoscano.it

A pochi giorni dalla più che ormai possibilein Serie C, dopo tre stagioni di purgatorio tra i non professionisti, ilsi trova al centro di un curioso caso legato ai festeggiamenti per il salto di categoria. Domenica 6 aprile, gli amaranto affronteranno in trasferta il Terranuova Traiana, con la più che potenziale chance di ottenere già al termine dei 90? la matematica: un successo garantirebbe il taglio dell’agognato traguardo al 100%, mentre un pareggio o una sconfitta renderebbero decisivo il risultato del Foligno.Il piccolo caso ‘di colore’ che sta tenendo banco tra appassionati e tifosi amaranto riguarda però proprio la modalità e la tempistica delle celebrazioni in agenda: il club del presidente Esciua aveva difatti inizialmente comunicato che, in caso di, pur giocando lontano dallo stadio di casa, lasi sarebbe svolta la sera stessa alle 21 all’ Armando Picchi, con la partecipazionedirigenza, del sindaco Luca Salvetti e dell’intera squadra, che avrebbe ricevuto una coppa dal Comune di