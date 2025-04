Lapresse.it - Dazi Usa, Powell: “Taglio dei tassi? Troppo presto per aggiustare la politica monetaria”

Jeromeha sottolineato che per la Federal Reserve è il caso di “attendere maggiore chiarezza prima di prendere in considerazione eventuali” ulteriori tagli dei. “E’ altamente probabile che igenerino almeno un aumento temporaneo dell’inflazione, è anche possibile che gli effetti possano essere più persistenti“, ha affermato il presidente della Fed a un evento ad Arlington, in Virginia. “Continueremo a monitorare attentamente i dati in arrivo. L’evoluzione delle prospettive nel bilancio dei rischi. Siamo nella posizione ideale per aspettare che ci sia maggiore chiarezza prima di considerare eventuali adeguamenti alla nostra. Èper dire quale sarà il percorso appropriato per la”, ha aggiunto il numero uno della Banca centrale statunitense.