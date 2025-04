Oasport.it - LIVE Svezia-Italia 0-1, Nations League calcio femminile in DIRETTA: azzurre in vantaggio dopo 20” con Severini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25? Fanno fatica a trovare ampiezza le padrone di casa.24? Giuliano a terra. Intervento duro su di lei.23? Ci ha provato Cambiaghiun appoggio splendido di Beccari. Palla fuori.22? Bellissima palla recuperata da Caruso che poi salta l’avversaria con uno spettacolare numero.21? Parte Asllani, non arriva Blackstenius nel modo correttoun po’ di confusione.20? Pericolosissimo pallone in mezzo di Rolfouna bella percussione sul quale non arriva nessuno. Sarà angolo per la.18? Cambiaghi prova a far sfilare per Caruso ma la collega non arriva. Bella partita e ottimi ritmi in questi primi 18 minuti di gioco.17? Rimangono in zona d’attacco le giocatrici di Soncin. Tanta pressione nell’area avversaria.16? Ottimo il disimpegnono.