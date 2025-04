Usa Tajani | Reazione della Ue ai dazi non sia per fare un dispetto serve mossa ponderata

Tajani, rispondendo a una domanda giornalisti a margine della ministeriale Nato. Laverita.info - Usa, Tajani: «Reazione della Ue ai dazi non sia per fare un dispetto, serve mossa ponderata» Leggi su Laverita.info Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, rispondendo a una domanda giornalisti a margineministeriale Nato.

Usa, Tajani: La reazione dell'Ue ai dazi non sia per fare un dispetto, serve mossa ponderata. Tajani,risposta Ue a dazi Usa sarà più un segnale politico. Dazi: Piazza Affari come l'11 settembre, Wall Street in rosso. Meloni: "Sospendere Green Deal auto" - Canada, -33.000 posti di lavoro a marzo, prima volta in 3 anni. Tajani,risposta Ue a dazi Usa sarà più un segnale politico. Usa, Tajani: «Reazione della Ue ai dazi non sia per fare un dispetto, serve mossa ponderata. Dazi Usa, Tajani: no a prove muscolari, cercare risultati utili. Ne parlano su altre fonti

Tajani,risposta Ue a dazi Usa sarà più un segnale politico - "Lunedì ci sarà il consiglio dei ministri del Commercio dell'Ue che decideranno se sarà necessario imporre dazi ad alcuni prodotti americani. Noi chiediamo che non vengano posti dazi a prodotti americ ... (msn.com)

Usa, Tajani: "La reazione dell'Ue ai dazi non sia per fare un dispetto, serve mossa ponderata" - Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha risposto a una domanda dei giornalisti a margine della ministeriale Nato. Il forzista ha commentato la risposta dell'Unione ai dazi imposti d ... (informazione.it)

Dazi, Tajani (che ha incontrato il commissario Ue al Commercio): niente panico, no guerra commerciale - Bruxelles, 3 apr. (askanews) – Restare calmi, niente panico, nessuna reazione eccessiva, no alla guerra commerciale; ma rispondere in modo freddo e determinato ai dazi imposti dall’Amministrazione Tru ... (askanews.it)