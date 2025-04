Dazi Trump Bankitalia taglia la crescita italiana allo 06%

Lapresse.it - Dazi Trump, Bankitalia taglia la crescita italiana allo 0,6%

Leggi su Lapresse.it

Il prodotto interno lordo italiano aumenterà dello 0,6 per cento nell’anno in corso, dello 0,8 per cento nel prossimo e dello 0,7 nel 2027 nello “scenario previsivo” della Banca d’Italia che “include una prima e necessariamente parziale valutazione degli effetti deiannunciati il 2 aprile dagli Stati Uniti“. L’analisi di via Nazionale, contenuta nelle ‘proiezioni macroeconomiche per l’Italia nel triennio 2025-27 elaborate dagli esperti della Banca d’Italia’, vede “un’incertezza particolarmente elevata deriva dall’evoluzione delle politiche commerciali” e “non considera l’impatto di possibili misure ritorsive da parte dell’Unione europea e delle altre economie; non si considerano inoltre le possibili ricadute degli annunci sui mercati internazionali”.Le proiezioni sono basate sulle informazioni disponibili al 28 marzo per la formulazione delle ipotesi tecniche e al 2 aprile per i dati congiunturali.