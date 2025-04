Ilrestodelcarlino.it - Bici, Bologna si conferma un ‘ComuneCiclabile’ con il massimo dei punteggi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 4 aprile 2025 –si"ComuneCiclabile". E lo fa, per il secondo anno consecutivo, colo. Il riconoscimento è arrivato con 5 punti su 5 ed è stata annunciata oggi dalla Fiab – Federazione italiana ambiente ecletta – in una cerimonia con l'assessore alla Mobilità Michele Campaniello. Per l’occasione, ecco anche un momento formativo ad hoc dedicato aCittà 30. Dopo avere conquistato l'anno scorso ilriconoscimento, come primo capoluogo metropolitano in Italia, la città ditrova lacon ilo di 5 su 5 "bike smile" nell’edizione 2025 di "ComuniCiclabili", un evento che promuove la mobilità attiva. Il Comune dipartecipa da otto anni e nel corso del tempo è passato progressivamente da 3 a 5 "bike smile", valutazioni che tengono conto di vari parametri come ciclabili urbane, moderazione del traffico e della velocità, cicloturismo, governance e comunicazione.