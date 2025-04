Vela tanti equipaggi azzurri in lizza per il podio al Trofeo Princesa Sofia prima delle Medal Race

Trofeo Princesa Sofia 2025, edizione numero 54 della prestigiosa regata internazionale di Vela olimpica valevole inoltre come primo atto del nuovo circuito Sailing Grand Slam. Domani il programma si chiuderà nella Baia di Palma (Maiorca, Spagna) con lo svolgimento delle Medal Race e delle Medal Series.Tutto ancora in bilico tra i Nacra 17, con l’equipaggio italiano composto da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei che ha conservato la leadership della classifica ottenendo uno score di 2-5 e arrivando alla Medal Race decisiva a punteggio doppio con un margine di soli 4 punti sui cinesi Zhao/Sha e 8 sui temibili britannici Gimson/Burnet. Si preannuncia dunque una regata conclusiva da brividi, con la coppia azzurra che avrà il difficile compito di marcare sia la Cina che la Gran Bretagna per completare l’opera e vincere l’evento. Oasport.it - Vela, tanti equipaggi azzurri in lizza per il podio al Trofeo Princesa Sofia prima delle Medal Race Leggi su Oasport.it Va in archivio con un bilancio positivo sul fronte italiano la quinta e penultima giornata del2025, edizione numero 54 della prestigiosa regata internazionale diolimpica valevole inoltre come primo atto del nuovo circuito Sailing Grand Slam. Domani il programma si chiuderà nella Baia di Palma (Maiorca, Spagna) con lo svolgimentoSeries.Tutto ancora in bilico tra i Nacra 17, con l’o italiano composto da Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei che ha conservato la leadership della classifica ottenendo uno score di 2-5 e arrivando alladecisiva a punteggio doppio con un margine di soli 4 punti sui cinesi Zhao/Sha e 8 sui temibili britannici Gimson/Burnet. Si preannuncia dunque una regata conclusiva da brividi, con la coppia azzurra che avrà il difficile compito di marcare sia la Cina che la Gran Bretagna per completare l’opera e vincere l’evento.

– 5 alle Olimpiadi, ecco chi sono gli Azzurri in lotta per una medaglia. Olimpiadi della vela, giorno tre: azzurri tra luci e ombre (e sfiga nera!). Tokyo 2020: scelti gli equipaggi azzurri di Laser Radial, 470 maschile e Nacra 17. Vela: Jana Germani e Giorgia Bertuzzi quota Olimpica per l'Italia nel 49erFX, argento agli Europei. Vela Olimpica, 35 azzurri alla 138ma Kieler Woche. Tutti i numeri (azzurri) di Aarhus. Ne parlano su altre fonti

Vela, tanti equipaggi azzurri in lizza per il podio al Trofeo Princesa Sofia prima delle Medal Race - Va in archivio con un bilancio positivo sul fronte italiano la quinta e penultima giornata del Trofeo Princesa Sofia 2025, edizione numero 54 della ... (oasport.it)

Coppa del Mondo ISAF di Weymouth&Portland: bene gli Azzurri - Una località in cui si respira vela ovunque e che dopo le anomale condizioni di ... due mesi a Rio de Janeiro per le regate dei Giochi - tra questi anche cinque equipaggi azzurri presenti qui a ... (italiavela.it)

Vela, Ugolini-Giubilei e Berta-Calabrò brillano al Trofeo Princesa Sofia. Italia competitiva per il podio in tante classi - Bilancio positivo per i colori azzurri anche al termine della terza giornata del Trofeo Princesa Sofia 2025, edizione numero 54 della prestigiosa regata ... (oasport.it)