Taken – La vendetta | la spiegazione del finale del film con Liam Neeson

– La: ladeldelconIo vi troverò () ha dimostrato al mondo una cosa: se un padre arrabbiato ti dice che ha delle abilità molto speciali, è meglio che rilasci sua figlia. Ild’azione non solo è stato un successo in tutto il mondo, ma ha consacratocome una vera e propria star dell’azione. Non è passato molto tempo prima che l’attore diventasse l’uomo di riferimento per qualsiasi trama cinematografica che richiedesse un’eccessiva quantità di calci nel sedere, e l’esistenza dicome The Grey, L’uomo sul treno e Non-Stop sono tutti merito di questo. Non sorprende dunque che sia poi stato realizzato un sequel:– La(qui la recensione), diretto da Olivier Megaton.Tornando un attimo alche ha dato il via a tutto, Io vi troverò aveva tutto ciò che il pubblico voleva da un thriller d’azione.