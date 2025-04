Douglas Luiz Tonali | possibile intreccio tra Juventus e Newcastle per la prossima estate Lo scenario di mercato che riguarda i bianconeri

Douglas Luiz Tonali: potrebbe esserci un intreccio tra Juventus e Newcastle in vista della prossima estate. Lo scenario di mercato sui bianconeri

Dopo una sola stagione – deludente – con la maglia della Juventus, Douglas Luiz potrebbe lasciare Torino nel corso della prossima sessione di calciomercato. Per il centrocampista brasiliano bisogna monitorare l'interesse del Newcastle, che garantirebbe così il ritorno in Premier League al giocatore.

C'è un intreccio, però, molto suggestivo. A compiere il percorso inverso, infatti, sarebbe Sandro Tonali, considerato l'obiettivo principale dei bianconeri per rinforzare il centrocampo in vista dell'estate. A riportarlo è Giovanni Albanese.

