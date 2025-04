Internews24.com - Thuram fiducioso: «Il derby è stato una battaglia ma abbiamo buone chance di passare. Parma? Sarà speciale tornare a casa. Su Lautaro e il Triplete…»

di RedazioneL’attaccante dell’Inter, Marcus, ha fatto il punto sulla stagione dei nerazzurri a partire daldi Coppa Italia col MilanIntervida CBS Golazo, Marcusha parlato della stagione dell’Inter e deldi mercoledì pareggiato contro il Milan. SULDI COPPA ITALIA – «Ildi mercoledì è stata unadura: sapevamo che ci sarebbeil ritorno, è un buon risultato e li affronteremo davanti ai nostri tifosi.di».IL? – «Ovviamente èper me: sono nato lì e mio padre ci ha giocato.ma speriamo di vincere. Il maggior critico verso di me è mio padre: deve essere lui».IL CAMBIO DI RUOLO DA ALA A PUNTA – «Ci sono differenze: quando sei esterno guardi in fronte gli avversari mentre in attacco sei spesso spalle alla porta.