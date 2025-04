Feedpress.me - Uccide a coltellate il padre per difendere la madre: "Picchiava la mamma e non ne potevo più". Tragedia a Mezzolombardo, in Trentino

lae non nepiù». Per questo Bojan Panic , 19 anni, ha ucciso ilSimeun , 46 anni. Lo ha detto lui stesso davanti agli inquirenti confessando il delitto . È successo verso l’1.30 di venerdì notte a, in. Il 19enne avrebbe colpito più volte il, di professione operaio edile , con un coltello preso in cucina e poi ritrovato dai carabinieri.