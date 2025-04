La fine di un’era per Radio Deejay Linus | “Non saremo più a Riccione ci abbiamo provato fino alla fine”

Linus annuncia che dopo due decenni non ci sarà l'appuntamento di Radio Deejay in piazza a Riccione la prossima estate. Arriva anche il commento di Claudio Cecchetto: "Non posso che dirmi dispiaciuto". Leggi su Fanpage.it Con un post sui social,annuncia che dopo due decenni non ci sarà l'appuntamento diin piazza ala prossima estate. Arriva anche il commento di Claudio Cecchetto: "Non posso che dirmi dispiaciuto".

Riccione e Radio Deejay, fine di un amore lungo 38 anni - È la fine di un amore lungo 38 anni, nato tra le onde dell’Adriatico e le frequenze di una radio che si è molto identificata in questa liaison (soprattutto nelle prime fasi della sua attività). Riccio ... (msn.com)

