Al via la Paper Week | eventi in tutta Italia per il riciclo di carta e cartone

Prende il via il 7 aprile la '' (settimana dell), la campagna di formazione e informazione dedicata alla raccolta differenziata edi, giunta alla V edizione, e organizzata da Comieco, il consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi di cellulosici, in collaborazione con Federazionee grafica e Unirima, e con il patrocinio di Anci, ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e Util. Lo rende noto Comieco con un comunicato. Un'opportunità per sensibilizzare grandi e piccoli sull'importanza di una corretta gestione dei materiali cellulosici che vedrà centinaia disparsi su tutto il territorio nazionale e in particolare a Lucca, scelta come capitale deldellae del2025. Sono 15mila gli studenti già in lista per partecipare aAperto, l'open day delle impreserie in(dall'8 all'11 aprile), e un obiettivo dichiarato: superare il record di 60mila partecipanti, raggiunto lo scorso anno.